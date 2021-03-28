Папа Римский обвинил дьявола в "использовании пандемии" (33)

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- Папа Римский заявил, что Дьявол использует коронавирусный кризис, чтобы сеять недоверие и раздор : Бабель 17:45
- Папа Франциск без маски провел службу в честь Вербного воскресенья : Вести.ua 17:45
- Папа Римский заявил, что COVID использует дьявол : Bigmir)net Новости 17:39
- Папа Римский заявил, что COVID-19 спровоцировал дьявол : MIGnews.com.ua 17:38
- Папа Римский обвинил дьявола в "использовании пандемии" : DsNews 17:33
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- Служба Папы римского на Вербное воскресенье в Ватикане прошла без прихожан. Видео : Страна.ua 17:17
- 28.03.2021 в 17:01 Папа Римский: Дьявол использует коронавирус : InfoResist.org 17:15
- Папа Франциск провел службу в честь Вербного воскресенья : Українські національні новини 16:47
- Дьявол выгодна пандемия коронавируса - Папа Римский : Сегодня.ua 16:47
- Папа Франциск провел службу в честь Вербного воскресенья : ПрессОрг24 16:40
- Папа Римский заявил, что дьявол использует пандемию COVID-19 : Шиповник.ua 16:36
- Папа римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без прихожан : ДнепрCity.net 16:03
- Папа Римский заявил, что дьявол использует пандемию COVID-19 : РБК-Україна 15:46
- 15:22 28.03.2021 Папа римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без прихожан : Интерфакс-Україна 15:30