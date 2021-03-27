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Фокус: Украина

Арестованного по делу "ЧВК" экс-нардепа Семенченко отправили в больницу (2)

Главное 2021.03.27 20:05
27 марта 2021 19:46 Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, которого вчера арестовали по делу о создании незаконного ЧВК, отправили в больницу. Об этом информирует "Главное" со ссылкой на сообщение адвоката Семенченко Влада Добоша в Facebook. "К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой- то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция.
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2021.03.28 (2)

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