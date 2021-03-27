Арестованного по делу "ЧВК" экс-нардепа Семенченко отправили в больницу (2)

Главное 2021.03.27 20:05
27 марта 2021 19:46
Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, которого вчера
арестовали по делу о создании незаконного ЧВК, отправили в больницу.
Об этом информирует "Главное" со ссылкой на сообщение адвоката Семенченко
Влада Добоша в Facebook.
"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-
то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция.
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