Арестованного по делу "ЧВК" экс-нардепа Семенченко отправили в больницу (2)

Главное 2021.03.27 20:05

27 марта 2021 19:46 Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, которого вчера арестовали по делу о создании незаконного ЧВК, отправили в больницу. Об этом информирует "Главное" со ссылкой на сообщение адвоката Семенченко Влада Добоша в Facebook. "К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой- то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция.