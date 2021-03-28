В Украине начались промежуточные выборы в Раду в двух округах: все детали (37)

2021.03.28 (37)2021.03.27 (6) →
- Сегодня в двух областях проходят довыборы в Верховную Раду : 2000.ua 14:30
- Явка избирателей на довыборах в Раду на 12.00 составила менее 10% : КП в Украине 14:16
- ЦИК назвал явку на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской области по состоянию на 12.00 : Гордон 14:06
- В двух областях происходят довыборы в Раду: первые нарушения : Gazeta.ua 14:05
- На Прикарпатье и Донетчине выбирают нардепов: какая явка избирателей : 24 канал 14:00
- В двух областях Украины проходят довыборы в Верховную Раду : IPnews 13:45
- 13:36 28.03.2021 Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню не превысила 8% - движение "Честно" : Интерфакс-Україна 13:45
- В Украине проходят довыборы в Верховную Раду на двух округах : Преступности.нет 13:19
- 28.03.2021 В двух округах сегодня проходят довыборы в Верховную Раду : ОРД-02 13:07
- Сегодня 12:41 В Донбассе и Галиции выбирают депутатов Верховной Рады : Таймер Одесса 12:46
- Довыборы в Донецкой области и Прикарпатье: Что происходит (ХРОНИКА) : Depo 12:33
- В Украине проходят довыборы в Раду : Газета День 12:28
- В двух областях Украины избирают народных депутатов : Дело.ua 11:33
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду : RegioNews 10:42
- На Прикарпатье и Донбассе стартовали довыборы в Раду: кто идет в депутаты : GlavPost.Com 10:38
- В Украине 28 марта проходят довыборы в Верховную Раду : 5 Канал 10:31
- Сегодня в двух областях проходят довыборы в Верховную Раду : 112.ua 10:30
- 10:28 28.03.2021 Довыборы в двух округах Донецкой и Ивано-Франковской области проходят в штатном режиме - ЦИК : Интерфакс-Україна 10:30
- 28 марта, 2021, 09:59 В двух областях Украины сегодня проходят довыборы в Раду : Західна iнформаційна корпорація 10:17
- Сегодня в Украине довыбирают народных депутатов в Верховную Раду : Матриця свободи 10:04
- В Украине проходят довыборы в Раду: кто идет в депутаты : Апостроф 10:00
- На двух округах сегодня проходят довыборы в Верховную раду : Вести.ua 09:45
- В Украине начались промежуточные выборы в Раду в двух округах: все детали : Obozrevatel 09:16
- Сегодня в двух областях проходят довыборы в Раду : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Сегодня почти 300 тыс. украинцев будут выбирать двух нардепов в Ивано-Франковской и Донецкой областях : Еспресо TV 09:04
- На Прикарпатье и Донбассе стартовали довыборы в Раду: кто идет в депутаты : Сегодня.ua 09:02
- В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду : Українська правда 08:41
- В Ивано-Франковской и Донецкой областях начались выборы народных депутатов : Главное 08:35
- В Украине стартовали промежуточные выборы на Прикарпатье и Донетчине : 24 канал 08:30
- В Украине проходят довыборы в Раду : Укринформ 08:17
- 28 марта 2021, воскресенье, 08:00 Сегодня в двух областях избирают новых депутатов Верховной Рады : Українські Новини 08:16
- В Украине проходят довыборы в Раду : NewsMir.info 08:08
- В двух областях состоятся довыборы в Раду : Gazeta.ua 04:35
- Завтра в Украине пройдут довыборы в Раду : Авдеевка.сити 00:14
- В воскресенье в Донецкой области и на Прикарпатье будут избирать двух депутатов Рады : MY.UA 00:01