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Фокус: Украина

В Украине начались промежуточные выборы в Раду в двух округах: все детали (37)

Obozrevatel 2021.03.28 09:16
Марина Лисничук 10 хвилин тому В воскресенье, 28 марта, в Украине запланировали проведение промежуточных выборов депутатов в Верховную Раду, а также повторных выборов в 186 местных советов. В частности, в округе No87 (Ивано-Франковская область) и No50 (Донецкая область) жители будут избирать своих представителей в парламент. Избирательные участки открылись в 8:00 будут работать до 20:00, OBOZREVATEL
ДОВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, НАДВОРНАЯ, ОКРУГ, СЛУГА, ЗИНОВИЙ, Требушкин, Кошулинский, Вирастюк, Марчевский, Кузьменко, Бондаренко, Шевченко, Рыбин, Донецк, Ивано-Франковск, Украина
2021.03.28 (37)

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