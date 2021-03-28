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В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа (25)

MIGnews.com.ua 2021.03.27 21:08
MIGnews.com.ua В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области. По информации, от полученных травм ребенок скончался на месте. "4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа одной из многоэтажек в Приморском районе города", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа
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2021.03.28 (25)

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