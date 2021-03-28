В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа (25)

2021.03.28 (25)2021.03.27 (27) →
- В Одессе трагически погиб маленький ребенок : Главред 15:06
- В Одессе выпал из окна многоэтажки и разбился четырехлетний ребенок : Шиповник.ua 14:36
- В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа и погиб : Цензор.Нет 14:32
- В Одессе из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок : Гордон 14:06
- В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и разбился : 24 канал 13:31
- В Одессе погиб 4-летний малыш, выпавший из окна : Obozrevatel 13:16
- В Одессе 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа : Одесский обозреватель 13:14
- 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и разбился : Gazeta.ua 13:05
- В Одессе выпал из окна многоэтажки и разбился четырехлетний ребенок : УНИАН 12:47
- Сегодня 12:10 В Приморском районе выпал из окна маленький мальчик : Таймер Одесса 12:46
- В Одессе выпал из окна многоэтажки и разбился четырехлетний мальчик : ТСН.ua 12:02
- Одесса: 4-летний ребенок выпал из окна 8-го этажа : Правда за Одессу 11:30
- В Одессе из окна 8-го этажа выпал и погиб 4-летний мальчик : Одесса-Медиа 11:14
- 10:58 28/03/2021 В Одессе мальчик выпал из окна 8 этажа и погиб : ГолосUA 11:06
- 28 Марта, 2021 В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна высотки : Маю право 10:58
- В Одессе 4-летний ребенок выпал из окна многоэтажки : Репортер Одесса 10:28
- 4-летний мальчик выпал с 8 этажа в Одессе : Одесский Паблик 09:11
- Трагедия в Одессе: мальчик выпал из окна восьмого этажа и разбился насмерть : Факты 09:04
- Трагедия на улице Зоопарковой в Одессе : Одесса News 08:15
- В Одессе маленький мальчик выпал из окна восьмого этажа : Взгляд из Одессы 08:13
- В Одессе из окна высотки выпал 4-летний ребенок : РИА Мелитополь 06:28
- В Одессе ребенок выпал из окна высотки и погиб : Культурометр Одессы 00:20