В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа (25)

MIGnews.com.ua 2021.03.27 21:08

MIGnews.com.ua В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области. По информации, от полученных травм ребенок скончался на месте. "4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа одной из многоэтажек в Приморском районе города", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа