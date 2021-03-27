Польша вводит санкции против суден, которые строят "Северный поток-2" (2)

Слово і Діло 2021.03.27 15:43

27 марта 2021, 15:30 Польша начала вводить санкции против судов, которые, по ее мнению, принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток- 2". В санкционный список попали два судна - Krebs Geo и Krebs Jet, заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает BiznesAlert. Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска. Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии,