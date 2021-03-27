Польша вводит санкции против суден, которые строят "Северный поток-2" (2)

Слово і Діло 2021.03.27 15:43
27 марта 2021, 15:30
Польша начала вводить санкции против судов, которые, по ее мнению,
принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-
2".
В санкционный список попали два судна - Krebs Geo и Krebs Jet, заявил
заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает
BiznesAlert.
Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.
Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии,
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