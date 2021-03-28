Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ (2)

Glavk.info 2021.03.27 15:35
27 марта 2021 г., 15:06:00
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра
Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента в
субботу, 27 марта.
Отмечается, что указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом
Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.
Кроме того, президент отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении
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