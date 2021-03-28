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Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ

Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ (2)

Glavk.info 2021.03.27 15:35
27 марта 2021 г., 15:06:00 Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента в субботу, 27 марта. Отмечается, что указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Кроме того, президент отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении
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2021.03.28 (2)

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