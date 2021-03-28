В Госдуме разразились заявлением в адрес Резникова из-за Крыма (41)

Главред 2021.03.28 12:36

28 марта 2021, 12:31 В России призвали применить меры в отношении министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова из-за его заявления о выдворении россиян из Крыма. В Госдуме призвали объявить Резникова в розыск из-за заявления по Крыму/ УНИАН Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в России должны открыть уголовное дело против вице-премьера-министра по вопросам оккупированных