В Госдуме разразились заявлением в адрес Резникова из-за Крыма (41)

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- Резников: судьба россиян в Крыму - выдворение (видео) : Криминал.TV 14:53
- Россиянам - на выход: что будет с теми, кто нелегально попал в оккупированный Крым : 24 канал 14:30
- Россияне, приехавшие в Крым после его оккупации, будут выдворены прочь - Резников : Слово і Діло 14:13
- Угрозы Киева выселить россиян из Крыма объяснили В"злобой и истерикойВ" : Наша Газета Луганск 14:05
- Они все нарушители закона - Резников предрек судьбу россиянам после деоккупации Крыма : Национальный Банк Новостей 13:39
- Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым - выдворят : Местные вести 13:17
- Резников: "Украина выдворит россиян, незаконно переехавших в оккупированный Крым" : СтопКор 13:13
- Украина выдворит россиян, незаконно переехавших в оккупированный Крым - Резников : UA.news 12:50
- Сегодня, 12:35 Резникова в Крыму окрестили "русофобом" после его заявления о депортации россиян : ReplyUA.net 12:42
- Резников рассказал, что будет с россиянами, которые переехали жить в Крым : Винница Реал 12:41
- В Госдуме разразились заявлением в адрес Резникова из-за Крыма : Главред 12:36
- Резников пригрозил россиянам принудительным выдворением из Крыма : MY.UA 12:31
- Украина выдворит из Крыма незаконно пребывающих там россиян : Винница Реал 12:11
- Резников "распорядился" судьбой россиян в оккупированном Крыму : From-UA.com 11:35
- Оккупанты разнервничались из-за слов Резникова о депортации россиян из Крыма : MY.UA 11:16
- Оккупанты разнервничались из-за слов Резникова о депортации россиян из Крыма : Телеграф.com.ua 11:13
- Резников пообещал выдворить россиян из Крыма после его "возвращения" : Народный Корреспондент 11:10
- А. Резников: Судьба россиян в Крыму - выдворение : Вести-UA 10:54
- В Минреинтеграции объяснили, что грозит переехавшим в Крым россиянам : Флот2017 10:35
- После деоккупации Крыма россиян, которые незаконно переехали туда, выдворят - Резников : NNS Никополь 10:24
- 28.03.2021 в 10:00 Резников заявил, что россиян, которые незаконно пребывают в Крыму, выдворят : InfoResist.org 10:15
- Власти Украины определились, что будет с россиянами в Крыму после деоккупации : Online.ua 10:15
- В Крыму жестко ответили на угрозы Киева выгнать россиян из полуострова : Главред 09:36
- Украинский вице-премьер сказал, что ждет россиян в Крыму после его деоккупации : Крым.Реалии RFE/RL 08:53
- Резников: судьба россиян в Крыму - выдворение : Obozrevatel 08:46
- Граждане РФ, незаконно прибывшие в Крым, после его деоккупации должны будут покинуть Украину - Резников : Центр журналистских расследований 08:46
- Граждане РФ, незаконно прибывшие в Крым, после его деоккупации должны будут покинуть Украину - Резников : Центр журналистских расследований 08:46
- Из Крыма собрались выселить более 500 тысяч россиян: что об этом известно : Телеграф.com.ua 08:13
- После деоккупации Крыма оттуда выдворят россиян, которые незаконно переехали - Резников : Громадське телебачення 08:06
- Из Крыма собрались выселить более 500 тысяч россиян: что об этом известно : MY.UA 08:01
- Что грозит переехавшим в Крым россиянам. Разъяснение Минреинтеграции : FinOboz 05:34
- Что грозит переехавшим в Крым россиянам. Разъяснение Минреинтеграции : ДнепрCity.net 05:33
- В Минреинтеграции объяснили, что будет после деоккупиации с россиянами, которые переселились в Крым : 112.ua 05:00
- Не люблю слово "депортация": Резников рассказал, что будет с переехавшими в Крым россиянами : Сегодня.ua 04:02
- Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым - выдворят : Українська правда 02:11
- В Крыму оценили шансы Киева выдворить россиян с полуострова : Микола.net 00:04