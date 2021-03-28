В Барселоне провели концерт группы "Love of Lesbian" на 5 000 человек в рамках коронавирусного эксперимента (24)

Сумські Дебати 2021.03.28 11:32

11:14 / 28 марта 2021 В субботу, 27 марта, в Барселоне во время пандемии коронавируса провели концерт с участием пяти тысяч зрителей, которые сдали тесты на Covid-19. Цель мероприятия - проверить, насколько безопасно проводить такие массовые шоу. Об этом пишет The Guardian. Концерт испанской группы "Love of Lesbian" получил специальное разрешение органов здравоохранения страны.