В Барселоне провели концерт группы "Love of Lesbian" на 5 000 человек в рамках коронавирусного эксперимента (24)

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- В Испании 5 тыс. людей собрались на концерт - это был COVID-эксперимент: фото : Луганский Радар 14:57
- В Барселоне провели концерт с 5 тысячами зрителей - но перед этим всех протестировали на коронавирус : Шиповник.ua 14:36
- Пандемия: в Испании ради эксперимента провели музыкальный концерт-тест с 5 тысячами участников : DailyUA 14:25
- Март, 28 в 13:53 В Барселоне устроили концерт на 5 тыс. зрителей ради эксперимента : ICTV Факти 14:06
- Пандемия: в Испании ради эксперимента провели музыкальный концерт-тест с 5 тысячами участников : ДнепрCity.net 14:03
- В Испании 5 тыс. людей собрались на концерт - это был COVID-эксперимент: фото : Апостроф 14:00
- Пандемия: в Испании ради эксперимента провели музыкальный концерт-тест с 5 тысячами участников : Українські національні новини 13:47
- В Испании ради эксперимента устроили концерт на 5 тысяч человек : Вести.ua 12:45
- Ковид-эксперимент. В Барселоне провели концерт с 5000 зрителей : Новое Время 12:31
- 28 марта, 2021, 11:45 В Барселоне провели "концертный тест" на коронавирус : Західна iнформаційна корпорація 11:47
- Тест на коронавирус: в Барселоне провели концерт с несколькими тысячами зрителей : Сегодня.ua 11:47
- В Барселоне провели концерт группы "Love of Lesbian" на 5 000 человек в рамках коронавирусного эксперимента : Сумські Дебати 11:32
- В Барселоне провели концерт с 5 тысячами зрителей - но перед этим всех протестировали на коронавирус : Бабель 10:45
- В Испании провели коронавирусный "тест" с помощью концерта со зрителями : Українська правда 10:41
- В Барселоне провели "концертный тест" на коронавирус : Новости Ю 10:24
- Коронавирус: в Барселоне провели музыкальный концерт с 5 тысячами участников : Народный Корреспондент 10:10
- В Барселоне провели "концертный тест" на коронавирус : Укринформ 10:02
- В Испании ради эксперимента устроили концерт на 5 тысяч человек. Перед тем всех посетителей протестировали на COVID-19 : Громадське телебачення 09:36
- В Каталонии проводят COVID эксперимент: на концерт позвали 5 тысяч человек : НикВести 08:10
- В Барселоне организуют концерт для 5000 зрителей ради COVID-эксперимента : World News 02:28
- Во время карантина для эксперимента проведут концерт : NewsOboz 01:22
- В Барселоне провели концерт группы "Love of Lesbian" на 5 000 человек в рамках коронавирусного эксперимента : NewsMir.info 01:08
- Коронавирус: тысячи любителей рок-музыки собрались на концерт в Барселоне : FaceNews 01:00
- В Барселоне провели концерт группы "Love of Lesbian" на 5 000 человек в рамках коронавирусного эксперимента : Страна.ua 00:32