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В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода

В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода (23)

Всеукраинские вести 2021.03.28 14:00
В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода Нью-Йорк стал первым штатом, внедрившим такой способ подтверждения вакцинации и отрицательного теста на коронавирус. В Нью-Йорке запустили бесплатную платформу для предприятий и частных лиц Excelsior Pass Wallet, с помощью которой можно легко в цифровом формате подтвердить вакцинацию и отрицательный тест на COVID.
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2021.03.28 (23)

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