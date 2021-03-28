В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода (23)

Всеукраинские вести 2021.03.28 14:00

В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода Нью-Йорк стал первым штатом, внедрившим такой способ подтверждения вакцинации и отрицательного теста на коронавирус. В Нью-Йорке запустили бесплатную платформу для предприятий и частных лиц Excelsior Pass Wallet, с помощью которой можно легко в цифровом формате подтвердить вакцинацию и отрицательный тест на COVID.