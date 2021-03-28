В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода (23)

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- В Нью-Йорке ввели "паспорта вакцинации" : Наш Киев 15:05
- Нью-Йорк ввел цифровой паспорт COVID-вакцинации : ForUm 14:35
- Нью-Йорк первым в США ввел цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 : World News 14:28
- В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода : Всеукраинские вести 14:00
- Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк : 2000.ua 14:00
- В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода : Украинская народная правда 13:50
- Япония будет выдавать цифровой паспорт вакцинации : Lenta.ua 12:08
- Нью-Йорк первым в США ввел цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 : TK Media 11:46
- Нью-Йорк первый в США ввел COVID-паспорта : АТН 11:31
- 28-Mar-2021 09:06 Цифровые "паспорта вакцинации" ввели в США : Южная правда 11:19
- Сегодня 10:30 Нью-Йорк первый в США ввел COVID-паспорта : Весь Харьков 11:10
- Нью-Йорк первым в Штатах вводит COVID-паспорта : Новости Ю 10:24
- Первые в США: в штате Нью-Йорк начали использовать COVID-паспорта : MIGnews.com.ua 10:08
- Нью-Йорк первым в Штатах вводит COVID-паспорта : Укринформ 09:02
- В США штат Нью-Йорк стал первым, где применят "паспорта вакцинации" от COVID-19 : ПрессОрг24 07:41
- В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода : Goodnews.ua 06:43
- В США штат Нью-Йорк стал первым, где применят "паспорта вакцинации" от COVID-19 : DailyUA 06:25
- В США штат Нью-Йорк стал первым, где применят "паспорта вакцинации" от COVID-19 : Українські національні новини 06:18
- В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода : Політична Думка 04:20
- В Нью-Йорке ввели "паспорта вакцинации": как они выглядят : #Буквы 01:20
- В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода : InternetUA 00:45
- В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации : Всеукраинские вести 00:00