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Фокус: Украина

Довыборы в Раду в двух округах: наблюдатели зафиксировали первые нарушения (61)

Новое Время 2021.03.28 12:01
28 марта, 11:44 В ЦИК говорят, что голосование проходит в штатном режиме (Фото: Опора) Наблюдатели Опоры зафиксировали первые нарушения на довыборах в Верховную Раду в двух одномандатных округах - в Донецкой и Ивано-Франковской областях. Как сообщили в пресс-службе Гражданской сети, день голосования в округе No 50 в Покровске Донецкой области начался с процедурных нарушений и порядка организации голосования.
ГОЛОСОВАНИЕ, ДОВЫБОРЫ, ОКРУГ, ИЗБИРАТЕЛЬ, УЧАСТОК, КАНДИДАТ, Донецк, Ивано-Франковск, Украина
2021.03.28 (61)

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