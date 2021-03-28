Довыборы в Раду в двух округах: наблюдатели зафиксировали первые нарушения (61)

Новое Время 2021.03.28 12:01

28 марта, 11:44 В ЦИК говорят, что голосование проходит в штатном режиме (Фото: Опора) Наблюдатели Опоры зафиксировали первые нарушения на довыборах в Верховную Раду в двух одномандатных округах - в Донецкой и Ивано-Франковской областях. Как сообщили в пресс-службе Гражданской сети, день голосования в округе No 50 в Покровске Донецкой области начался с процедурных нарушений и порядка организации голосования.