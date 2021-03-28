Довыборы в Раду в двух округах: наблюдатели зафиксировали первые нарушения (61)

2021.03.28 (61)2021.03.27 (6) →
- ЦИК обнародовал явку на довыборах в Раду по округам : Страна.ua 15:17
- Явка на довыборах в Раду составляет менее 10% : Слово і Діло 15:13
- Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 12:00 : NewsWeek 15:07
- В Украине проходят выборы в двух округах : Хвиля 15:06
- Март, 28 в 14:55 Промежуточные выборы в Раду 28 марта: данные ЦИК о явке на 12.00 : ICTV Факти 15:06
- Явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10% - ЦИК : RegioNews 14:42
- Довыборы в Раду: на 12:00 явка - 8% : Укринформ 14:32
- "8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду : Цензор.Нет 14:32
- 14:23 28.03.2021 Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню составила 8,2% и 7,71% соответственно - ЦИК : Интерфакс-Україна 14:30
- По состоянию на 12:00 явка на довыборах в Раду в двух округах составила около 8% - ЦИК : Новое Время 14:16
- Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00 : Українська правда 14:11
- Довыборы в ВР на Донетчине: наблюдатели перечислили нарушения : ОстроВ 14:10
- В ЦИК заявили, что промежуточные выборы проходят в штатном режиме : Lenta.ua 14:08
- 8,20% в Донецкой и 7,71% в Ивано-Франковской области, - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду : Цензор.Нет 14:02
- Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях : Kramatorsk.info 13:52
- В ЦИК заявили, что выборы на двух округах проходят в штатном режиме. Наблюдатели заметили нехватку урн : ПрессОрг24 13:40
- На довыборах в Раду зафиксировали ряд нарушений: появились подробности : Апостроф 13:00
- - 28 марта 2021 7:14 На двух округах начались довыборы в Верховную раду : EconomistUA 12:32
- В ЦИК заявили, что выборы на двух округах проходят в штатном режиме. Наблюдатели заметили нехватку урн : DailyUA 12:25
- Наблюдатели фиксируют первые нарушения на довыборах в Раду : RegioNews 12:12
- В ЦИК заявили, что выборы на двух округах проходят в штатном режиме. Наблюдатели заметили нехватку урн : NewsWeek 12:07
- Довыборы в Раду в двух округах: наблюдатели зафиксировали первые нарушения : Новое Время 12:01
- Сегодня в двух областях выбирают народных депутатов : RUpor.info 11:42
- Результаты выборов нардепов в Донецкой и Ивано-Франковской областях установят до 12 апреля : Главное 11:35
- В ЦИК заявили, что выборы на двух округах проходят в штатном режиме. Наблюдатели заметили нехватку урн : Українські національні новини 11:32
- В двух областях Украины проходят выборы народных депутатов : Парламент.UA 11:10
- Голосование на довыборах в Раду в двух округах проходит в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не зафиксировано,- ЦИК : Цензор.Нет 11:02
- Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях : Всеукраинские вести 11:00
- В двух областях проходят довыборы в Раду : UA.news 10:50
- 28 марта 2021, 10:15 На Донетчине стартовали довыборы в ВР, на избирательных участки с утра нарушений нет: фото : Восточный Вариант 10:45
- Сегодня в двух областях проходят довыборы в Верховную Раду : ПрессОрг24 10:41
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду : Donbass.UA 10:33
- Довыборы в двух округах проходят в штатном режиме - ЦИК : Укринформ 10:32
- Как в 50 округе проходят довыборы в Верховную Раду : Pokrovsk.news 10:19
- На двух округах начались довыборы в Верховную раду : ДнепрCity.net 10:03
- Сегодня в двух областях выбирают народных депутатов : УНИАН 10:02
- сегодня в 09:00 На Донетчине стартовали довыборы в Верховную Раду : Трибун Луганска 09:47
- В двух областях Украины проходят довыборы в Верховную Раду : TK Media 09:46
- 28 марта 2021, 09:15 Сегодня на Донетчине выбирают депутата в ВР: что известно : Восточный Вариант 09:45
- В двух округах в воскресенье проходят довыборы в Раду : ForUm 09:35
- На двух округах начались довыборы в Верховную раду : FinOboz 09:34
- Волонтеры, спортсмены, бизнесмены: в двух областях Украины начались довыборы в Верховную Раду : DsNews 09:33
- В 50 округе стартовали довыборы в Верховную Раду : Ddk.dn.ua 09:25
- Сегодня в двух областях проходят довыборы в Верховную Раду : DailyUA 09:25
- На двух округах сегодня проходят довыборы в Верховную Раду : Капитал 09:20