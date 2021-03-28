28 Март 2021 "Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе (39)

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- Сегодня, 21:46 У Зеленского снова намерены соблазнять жителей ОРДЛО деньгами и инвестициями : ReplyUA.net 22:12
- Сегодня, 21:10 Резников озвучил необходимую сумму для восстановления разрушенного воной Донбасса : ReplyUA.net 21:12
- Украина хочет создать на Донбассе "пояс успешности" и привлечь к развитию региона инвесторов : Громадське телебачення 21:06
- Для создания "пояса успешности" на Донбассе необходимо 590 млрд гривен, - вице-премьер Резников : Думка 20:29
- Донецкой и Луганской областям обещают создание "пояса успешности" : ОбщеЖитие Online 20:13
- 28 Март 2021 "Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе : 0532ua.com Полтава 20:01
- Правительство хочет создать "пояс успешности" для восстановления Донбасса : RUpor.info 19:42
- На Донбассе хотят создать "пояс успешности" : Хвиля 19:36
- На Донбассе хотят создать "пояс успешности" за $21 млрд : Iнше ТВ 19:36
- Резников рассказал, во сколько обойдется восстановление разрушенного войной Донбасса : Дело.ua 19:03
- Правительство планирует создать на Донбассе "пояс успешности" : UA.news 18:50
- "Пояс успешности" Донбасса обещает создать правительство - подробности : Ракурс 18:25
- У Киева появилась нова идея по восстановлению Донбасса : Вести.ua 18:15
- На Донбассе хотят создать "пояс успешности" : Bigmir)net Новости 18:09
- Резников рассказал о "поясе успешности" на Донбассе : Depo 18:03
- "Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе : Цензор.Нет 18:02
- Украина хочет создать "пояс успешности" на Донбассе : 24 канал 18:00
- На Донбассе хотят создать "пояс успешности" : MY.UA 17:46
- Резников рассказал, как и за какие деньги на Донбассе будет создаваться "пояс успешности" : ОстроВ 17:40
- На Донбассе появится "пояс успешности" : Lenta.ua 17:38
- На Донбассе хотят создать "пояс успешности" - Резников : Українська правда 17:11
- Резников заявил о создании "пояса успешности" на востоке Украины : Новости Донбасса 17:10
- Резников рассказал о создании "пояса успешности" на востоке Украины : Укринформ 16:32
- 28 марта 2021, 15:47 На Донетчине и Луганщине создадут "пояс успешности" для реинтеграции территорий, - Резников : Восточный Вариант 16:15
- сегодня в 14:00 Резников: Правительство хочет построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской областях : Трибун Луганска 14:47
- Март, 28 в 12:08 Пояс успешности для восстановления Донбасса: что это такое, рассказал Резников : ICTV Факти 12:36
- Восстановление Донбасса: в Кабмине предлагают построить "пояс успешности" : NewsOboz 10:22
- Восстановление Донбасса: в Кабмине предлагают построить "пояс успешности" : MZM.zp.ua 10:18
- Резников предложил создать "пояс успешности" по восстановлению Донбасса : FinOboz 09:34
- 28.03.2021 09:12 Правительство планирует построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской областях : ДонПресс 09:33
- Сегодня, 09:07 Резников предложил создать "пояс успешности" по восстановлению Донбасса : ReplyUA.net 09:12
- Резников анонсировал создание "пояса успешности Донбасса" за счет бюджета, доноров, кредиторов и инвесторов : 112.ua 06:30
- Восстановление Донбасса: в Кабмине предлагают построить "пояс успешности" : FinOboz 02:34
- Правительство хочет создать "пояс успешности" для восстановления Донбасса - Резников : УНИАН 01:47
- Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса : Gazeta.ua 01:05