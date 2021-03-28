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28 Март 2021 "Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе (39)

0532ua.com Полтава 2021.03.28 20:01
"Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей планируется привлечь четыре источника финансирования, а привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи - создания "пояса успешности". Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей
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2021.03.28 (39)

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