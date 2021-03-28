Резников рассказал, сколько времени понадобится для разминирование Донбасса (34)

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- На разминирование Донбасса уйдет до 30 лет : Lenta.ua 22:08
- На разминирование Донбасса нужно 30 лет : Вечерние Вести 21:00
- Резников сообщил, сколько лет уйдет на разминирование Донбасса : Информационное Сопротивление 20:43
- Резников заявляет, что на разминирование Донбасса уйдут десятки лет : Рубрика 20:33
- На разминирование Донбасса нужно 30 лет : Вибори в Україні та світі 19:46
- Резников заявил, что на разминирование Донбасса понадобится около 25-30 лет : Типичный Херсон 19:43
- 28.03.2021 Срочно! Понадобится 30 лет - у Зеленского озвучили цифры: неутешительный прогноз, украинцы не ожидали! Медлить нельзя : Корупція Інфо 18:52
- сегодня в 18:00 Министр: На разминирование Донбасса уйдет 25-30 лет : Трибун Луганска 18:47
- Резников рассказал, сколько времени понадобится для разминирование Донбасса : Слово і Діло 18:43
- Резников заявил, что разминирование Донбасса уйдет 30 лет : FinOboz 18:34
- Сегодня, 17:52 Резников заявил, что разминирование Донбасса уйдет 30 лет : ReplyUA.net 18:12
- Резников заявил, что на разминирование Донбасса понадобится около 25-30 лет : Новости N 18:11
- На разминирование Донбасса нужно 30 лет - Алексей Резников : АналитикаUA.net 18:07
- Резников: На разминирование Донбасса может уйти 30 лет : 62.ua 18:06
- Резников: На разминирование Донбасса может уйти 30 лет : 0642 Луганск 18:02
- Понадобится 25-30 лет: Резников о разминировании Донбасса : Сегодня.ua 17:17
- Для разминирования оккупированных территорий Донбасса нужно 30 лет - Резников : Новое Время 17:01
- Министр по вопросам реинтеграции не смог назвать сумму, требуемую на разминирование Донбасса : Страна.ua 16:47
- В Кабмине посчитали, сколько лет уйдет на разминирование Донбасса : RegioNews 16:42
- 28.03.2021 16:16 Резников рассказал сколько времени понадобится для разминирования Донбасса : ДонПресс 16:33
- Разминирование Донбасса - сколько потребуется времени, рассказали в правительстве : Ракурс 16:25
- 25-30 лет: Резников объяснил, почему разминирование Донбасса продлится долго : ТСН.ua 16:17
- 28 марта 2021, 15:46 На разминирование оккупированных частей Донецкой и Луганской областей может уйти до 30 лет : Восточный Вариант 16:15
- Резников сказал, сколько надо денег и лет, чтобы разминировать Донбасс : Главред 15:36
- На разминирование оккупированных территорий Донбасса понадобится не менее 25-30 лет, - Резников : 24 канал 15:30
- Резников заявил, что на разминирование территории Донбасса может понадобиться до 30 лет : Гордон 15:06
- На разминирование Донбасса понадобится 25-30 лет, - Резников : Главное 15:06
- На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников : Цензор.Нет 15:02
- В Минреинтеграции рассказали, сколько лет уйдет на разминирование территорий в ОРДЛО : UA.news 14:50
- На разминирование Донбасса уйдет до 30 лет - Резников : Українська правда 14:41
- На розмінування окупованого сходу України піде до 30 років - Резніков : Укринформ 14:02
- Резников: плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира : ДнепрCity.net 02:33
- Резников: плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира : NewsOboz 01:23