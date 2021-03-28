В Канаде неизвестный с ножом напал на людей в библиотеке: есть раненые (37)

MIGnews.com.ua 2021.03.28 10:08

MIGnews.com.ua В Канаде шестеро людей получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на посетителей в библиотеке и рядом с ней в Ванкувере, сообщает CBC. На данный момент нападавшего задержали, однако его личность пока не разглашается. В полиции отметили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Правоохранителями начали расследование, чтобы выяснить причины и все детали инцидента.