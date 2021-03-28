12:40 28/03/2021 В индонезийской церкви произошел теракт (46)

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- 28-Mar-2021 13:52 В Индонезии в первый день Пасхальной недели у церкви террористы совершили самоподрыв (ВИДЕО) : Южная правда 14:19
- В Индонезии террористы устроили взрыв в церкви на Вербное воскресенье (ВИДЕО) : DsNews 14:03
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- До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии : ПрессОрг24 13:40
- Теракт в церкви в Индонезии: число жертв возросло : 24 канал 13:30
- В католический церкви в Индонезии произошел теракт : РИА Мелитополь 13:28
- До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии : DailyUA 13:25
- До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии : Українські національні новини 13:17
- Теракт в Индонезии: возле католической церкви прогремел мощный взрыв (видео) : Odessa Online 13:13
- 12:40 28/03/2021 В индонезийской церкви произошел теракт : ГолосUA 13:06
- В Индонезии смертники устроили взрыв возле церкви, есть пострадавшие : Вечерние Вести 13:00
- Фото: у христианского храма в Индонезии произошел теракт : UA.news 12:50
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- Теракт в Индонезии: смертники устроили взрыв возле церкви : MIGnews.com.ua 12:08
- При взрыве в католической церкви в Индонезии ранены 14 человек : NewsMir.info 12:08
- Возле церкви в Индонезии подорвались двое смертников - есть пострадавшие : ZN,UA 11:47
- В Индонезии на католическую церковь напал террорист смертник(видео) : Измаил вечерний 11:46
- Теракт в Индонезии: не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва возле храма : Новое Время 11:46
- В католический церкви в Индонезии произошел теракт : Bigmir)net Новости 11:39
- При взрыве в католической церкви в Индонезии ранены 14 человек : Главное 11:35
- В католической церкви в Индонезии произошел теракт : DailyUA 11:25
- Возле католической церкви в Индонезии произошел теракт: есть пострадавшие : #Буквы 11:19
- В Индонезии двое смертников подорвались около католической церкви : Гордон 11:06
- В Вербное воскресенье в Индонезии произошел взрыв в католической церкви. Подозревают двух смертников : Еспресо TV 11:04
- В Индонезии двое смертников подорвались у католической церкви во время мессы: пострадали 14 человек : ТСН.ua 11:02
- В Индонезии смертники устроили взрыв возле церкви, есть пострадавшие : РБК-Україна 11:01
- В католический церкви в Индонезии произошел теракт : MY.UA 11:01
- 10:55 28.03.2021 До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии : Интерфакс-Україна 11:00
- Индонезия: смертники устроили взрыв возле католической церкви : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
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- Несколько человек пострадали во время нападения террориста-смертника на церковь в Индонезии : ПрессОрг24 10:40
- В Индонезии произошел взрыв возле храма, по меньшей мере 14 раненых : GlavPost.Com 10:38
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- Несколько человек пострадали во время нападения террориста-смертника на церковь в Индонезии : Українські національні новини 08:48
- В Индонезии террорист-смертник подорвал себя возле католической церкви, ранения получили 10 человек : 112.ua 08:30
- 07:55 28.03.2021 Взрыв прогремел у церкви в Индонезии, ранены не менее 10 человек - СМИ : Интерфакс-Україна 08:00