Кулеба о ситуации на Донбассе: Путин выжидает, чтобы решить конфликт языком ультиматумов (64)

Новое Время 2021.03.28 11:16

28 марта, 10:58 Кулеба назвал стратегию Путина безуспешной (Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook) Президент России Владимир Путин хочет решить конфликт на Донбассе языком ультиматумов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии "подождем и посмотрим". Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый