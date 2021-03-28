Кулеба о ситуации на Донбассе: Путин выжидает, чтобы решить конфликт языком ультиматумов (64)

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- Кулеба: Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов : ForUm 15:05
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- Выжидает, чтобы найти слабое место: Кулеба рассказал о стратегии Путина на Донбассе : Сегодня.ua 14:17
- Франция может вернуть Путина за стол переговоров по Донбассу, - Кулеба : Вести.ua 14:15
- Кулеба предложил Макрону склонить Путина к переговорам по Донбассу : Слово і Діло 14:13
- Кулеба заявил, что Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе : Новости N 14:11
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- Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба : ДнепрCity.net 14:03
- Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба : Вечерние Вести 14:00
- Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира на Донбассе, - Кулеба : Kramatorsk.info 13:52
- Кулеба: Франция может убедить Путина сесть за стол переговоров в "нормандском формате" : КП в Украине 13:46
- Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба : FinOboz 13:34
- Путин ищет слабое место в позиции Украины: в МИД объяснили позицию Кремля по урегулированию на Донбассе : Факты 13:34
- Макрон может убедить Путина вернуться к переговорам в Нормандском формате - Кулеба : УНИАН 13:32
- Кулеба заявил, что Франция может вывести "нормандскую четверку" из тупика : 5 Канал 13:31
- Кулеба назвал стратегию Путина по Донбассу : Політична Думка 13:19
- 28.03.2021 в 13:08 Кулеба: Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов : InfoResist.org 13:15
- Кулеба раскрыл план Путина в отношении Донбасса : Винница Реал 13:11
- Кулеба сказал, кто может заставить Путина сесть за переговоры по Донбассу : Хвиля 13:06
- Выжидательная стратегия Путина по Донбассу : Матриця свободи 13:04
- Путин выжидает, чтобы разрешить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба : DsNews 13:03
- Путин будет пытаться решить конфликт на Донбассе языком ультиматумов, - Кулеба : APnews.com.ua 13:01
- Путин будет решать вопрос Донбасса языком ультиматумов - Кулеба : Слово і Діло 12:43
- Кулеба: Франция сейчас может взять на себя лидерскую роль в перезагрузке нормандского формата : Гордон 12:36
- 28.03.2021 12:27 Кулеба: Путин ищет слабое место, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов : ДонПресс 12:33
- Кулеба назвал стратегию Путина по Донбассу : MY.UA 12:31
- Кулеба: Путин выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на Донбасе языком ультиматумов, а не компромиссов : Гордон 12:06
- Кулеба призвал Макрона убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу : Вечерние Вести 12:00
- Путин держится стратегии "подождем и посмотрим" - Кулеба : Ukr-Today.com 11:51
- 28 марта, 2021, 11:21 Кулеба призвал Макрона убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу : Західна iнформаційна корпорація 11:47
- Кулеба: Макрона имеет достаточно политического веса чтобы восстановить мирный процесс на Донбассе : MY.UA 11:46
- Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба : Шиповник.ua 11:36
- Кулеба раскрыл планы Путина по Донбассу : Хвиля 11:36
- В МИД Украины рассказали, как Путин хочет решить конфликт на Донбассе : Главред 11:36
- Путин стремится решить конфликт на Донбассе языком ультиматумов - МИД : Gazeta.ua 11:35
- "Выжидает, чтобы найти слабое место". В МИД Украины рассказали о стратегии Путина по Донбассу : Страна.ua 11:32
- Путин хочет найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, - Кулеба : 24 канал 11:30
- Кулеба - о конфликте на Донбассе: Путин выжидает, чтобы найти слабое место : Obozrevatel 11:16
- Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу - Кулеба : Новое Время 11:16