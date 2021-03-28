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Фокус: Украина

Кулеба о ситуации на Донбассе: Путин выжидает, чтобы решить конфликт языком ультиматумов (64)

Новое Время 2021.03.28 11:16
28 марта, 10:58 Кулеба назвал стратегию Путина безуспешной (Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook) Президент России Владимир Путин хочет решить конфликт на Донбассе языком ультиматумов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии "подождем и посмотрим". Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый
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