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Фокус: Украина

Политический кризис в Армении: Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку с поста премьера страны (34)

ТСН.ua 2021.03.28 16:02
Он отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы правительства. © Associated Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле 2021 года. Об этом глава армянского правительства заявил в воскресенье, 28 марта, во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области, сообщает Sputnik Армения. "В апреле я подам в отставку.
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