Политический кризис в Армении: Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку с поста премьера страны (34)

- Армянский премьер Пашинян заявил, что уйдет в отставку в апреле : 5 Канал 22:30
- Премьер Армении Пашинян выразил намерение уйти в отставку в апреле - оппозиция отреагировала на заявление : Преступности.нет 21:19
- Премьер Армении Пашинян уходит в отставку : Вечерний Николаев 20:25
- Премьер Армении Пашинян заявил об уходе в отставку: подробности : Информационное Сопротивление 20:13
- Премьер Армении Пашинян уйдет в отставку в апреле : НикВести 20:10
- Премьер Армении подаст в отставку для проведения выборов : Українська правда 18:11
- Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле : Всеукраинские вести 18:00
- Премьер Армении подаст в отставку для проведения парламентских выборов : УП Європейська правда 17:33
- Пашинян объяснил, почему решил уйти в отставку : Укринформ 17:32
- Премьер-министр Армении Пашинян планирует уйти в отставку в апреле : World News 17:28
- Пашинян анонсировал свою отставку с поста премьера Армении (ВИДЕО) : Ракурс 17:25
- Премьер Армении объявил, что уйдет в отставку в апреле. "Не для того, чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные выборы" : Громадське телебачення 17:06
- Март, 28 в 16:41 Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле : ICTV Факти 17:06
- В апреле. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку : APnews.com.ua 17:01
- Премьер-министр Армении Пашинян планирует уйти в отставку в апреле : TK Media 16:46
- Премьер Армении Пашинян заявил, что уйдет в отставку в апреле : Бабель 16:45
- Ситуация в Армении: Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле : ПрессОрг24 16:40
- Пашинян анонсировал свою отставку : DsNews 16:33
- Ситуация в Армении: Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле : DailyUA 16:25
- Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле : ProNews 16:24
- Премьер Армении Пашинян согласился уйти в отставку : Online.ua 16:15
- Кризис в Армении. Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле : Гордон 16:06
- Премьер Армении Пашинян объявил о своей отставке : Depo 16:03
- Ситуация в Армении: Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле : Українські національні новини 16:02
- Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку : УНИАН 16:02
- Политический кризис в Армении: Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку с поста премьера страны : ТСН.ua 16:02
- Премьер Армении Пашинян опять решил подать в отставку перед парламентскими выборами : КП в Украине 16:01
- Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку : Главред 15:36
- Пашинян подаст в отставку: названы сроки : Хвиля 15:36
- Политический кризис в Армении: Пашинян объявил, что подаст в отставку в апреле : Новое Время 15:31
- Пашинян в апреле уйдет в отставку с должности премьера Армении : РБК-Україна 15:31