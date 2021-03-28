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Фокус: Украина

130 домов Киева остались без тепла из-за прорыва трубопровода (46)

RegioNews 2021.03.28 17:12
28 марта 2021, 17:06 Авария произошла на трубопроводе, который проложили 47 лет назад Авария произошла на трубопроводе, который проложили 47 лет назад Фото: Facebook В Киеве в результате прорыва магистрального трубопровода на улице Рыбальской без теплоснабжения остались 133 дома. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews. Известно, что прорыв произошел сегодня в 13:50 на ул.
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