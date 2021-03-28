130 домов Киева остались без тепла из-за прорыва трубопровода (46)

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- В Киеве прорвало теплотрассу: 133 дома остались без тепла : ПрессОрг24 19:40
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- В центре Киева прорвало трубу: вода била фонтаном (видео) : Realist.online 18:27
- 28.03.2021, 17:50 В Киеве из-под земли вырвался "гейзер" высотой с многоэтажку: более сотни домов без отопления : В Час Пик 18:15
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- Из-за аварии в Печерском районе Киева более 100 домов остались без теплоснабжения (видео) : КиевВласть.com.ua 17:49
- В центре Киева на улице забил "гейзер": его высота достигала 7 этажа : РБК-Україна 17:46
- Столб воды в несколько этажей: в Киеве прорвало трубопровод (Видео) : IPnews 17:45
- Март, 28 в 17:29 Гейзер в центре Киева: 133 дома остались без теплоснабжения : ICTV Факти 17:36
- В центре Киева более 130 домов остались без тепла из-за очередного "гейзера" [видео] : КП в Украине 17:31
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