130 домов Киева остались без тепла из-за прорыва трубопровода (46)

RegioNews 2021.03.28 17:12

28 марта 2021, 17:06 Авария произошла на трубопроводе, который проложили 47 лет назад Авария произошла на трубопроводе, который проложили 47 лет назад Фото: Facebook В Киеве в результате прорыва магистрального трубопровода на улице Рыбальской без теплоснабжения остались 133 дома. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews. Известно, что прорыв произошел сегодня в 13:50 на ул.