В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами (10)

FaceNews 2021.03.29 04:00

29.03.2021 03:50 Источник: "Deutsche Welle" Скандал с поставками вакцины "Спутник V" вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.Премьер-министр Словакии Игор Матович в воскресенье, 28 марта, объявил об уходе с должности в свете скандала с российской вакциной от COVID-19 "Спутник V".