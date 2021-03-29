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В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами (10)

FaceNews 2021.03.29 04:00
29.03.2021 03:50 Источник: "Deutsche Welle" Скандал с поставками вакцины "Спутник V" вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.Премьер-министр Словакии Игор Матович в воскресенье, 28 марта, объявил об уходе с должности в свете скандала с российской вакциной от COVID-19 "Спутник V".
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2021.03.29 (10)

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