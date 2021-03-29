В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами (10)

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- Премьер Словакии уходит в отставку из-за скандала с российской вакциной : ДнепрCity.net 05:03
- В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами : FaceNews 04:00
- Премьер Словакии уходит в отставку из-за скандала с российской вакциной : DailyUA 02:25
- Премьер Словакии уходит в отставку из-за скандала с российской вакциной : Українські національні новини 02:18
- Премьер Словакии Игорь Матович уходит в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины : 112.ua 02:00
- "Обещал" отдать России Закарпатье: премьер Словакии объявил об отставке : Всеукраинские вести 02:00
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за покупки российской вакцины : UAinfo 00:44
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : АналитикаUA.net 00:07
- Премьер Словакии заявил об отставке из-за закупки вакцины Sputnik V : УНИАН 00:02