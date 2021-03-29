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Фокус: Украина

Блинкен обещает наращивать санкции против "Северного потока - 2" (2)

Информационное Сопротивление 2021.03.28 22:13
22:08 | 28.03.2021 США донесли свою позицию по газопроводу "Северный поток - 2" до властей Германии. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. По словам главы американской дипломатии, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода: "Мы считаем, что это плохая идея [строительство СП-2], и для нас было важно
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2021.03.29 (2)

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