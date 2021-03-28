Папа Римский обвинил дьявола в "использовании пандемии" (7)

DsNews 2021.03.28 17:33

Папа Римский Франциск заявил, что дьявол использует пандемию для того, чтоб сеять хаос воскресенье, 28 марта 2021, 17:04 Об этом он сказал во время традиционного обращения после мессы в Вербное воскресенье, передает "ДС" со ссылкой на Reuters. В праздничной воскресной мессе приняли участие понтифик, около 30 кардиналов и примерно 120 верующих, как того требуют карантинные ограничения. "В прошлом году мы были шокированы.