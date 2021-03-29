Выборы в Украине: больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области (20)

2021.03.29 (20)2021.03.27 (6) →
- Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду : NewsWeek 05:07
- В ЦИК обнародовали окончательную явку на довыборах в ВР : Ukr-Today.com 04:51
- Выборы в 87-м округе: "Слуга народа" и "За майбутнє" заявили о победе своих кандидатов : ZN,UA 04:47
- В ЦИК обнародовали окончательную явку на довыборах в ВР : NewsWeek 03:07
- Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства : Українська правда 02:41
- Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду : DailyUA 02:25
- В ЦИК обнародовали окончательную явку на довыборах в ВР : DailyUA 02:25
- В ЦИК обнародовали окончательную явку на довыборах в ВР : Українські національні новини 02:18
- Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду : Українські національні новини 02:17
- В ЦИК заявили, что выборы на двух округах проходят в штатном порядке. Наблюдатели заприметили нехватку урн : Ukr-Today.com 01:51
- Явка на довыборах в Раду составила в среднем 28% : Ukr-Today.com 01:51
- Незаконная агитация и подкуп избирателей: в полиции сообщили о нарушениях на довыборах в парламент : ТСН.ua 01:47
- Явка на довыборах в Раду составила в среднем 28% : Вибори в Україні та світі 00:46
- Выборы в Украине: больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области : УНИАН 00:32
- Довыборы в Верховную Раду: опубликованы первые результаты экзитполов : Комментарии.UA 00:23
- Довыборы в двух округах Донецкой и Ивано-Франковской областях: наблюдатели сообщили о первых нарушениях : СтопКор 00:13
- По итогам обработки 0,89% протоколов в округе No50 лидирует мэр Доброполья : ОстроВ 00:10
- Явка на довыборах в Раду составила в среднем 28% : Bigmir)net Новости 00:09
- ЦИК сообщила, какой была явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях : Всеукраинские вести 00:00
- Завершилось голосование в двух областях на довыборах в Верховную Раду : Ukr-Today.com 23:51