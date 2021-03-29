Выборы в Украине: больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области (20)

УНИАН 2021.03.29 00:32

00:29, 29.03.21 Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области. Следователи начали два уголовных производства / фото REUTERS В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и в Донецкой области - 13. В основном события касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей -