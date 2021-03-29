Резников рассказал, сколько времени понадобится для разминирование Донбасса (1)

Слово і Діло 2021.03.28 18:43

28 марта 2021, 18:24 На разминирование территорий ОРДЛО потребуется около 25-30 лет. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире телеканала Дом. Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов, которые происходили при выходе страны из состава Югославии. "25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии) до сих пор