Резников рассказал, сколько времени понадобится для разминирование Донбасса (1)

Слово і Діло 2021.03.28 18:43
28 марта 2021, 18:24
На разминирование территорий ОРДЛО потребуется около 25-30 лет.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире
телеканала Дом.
Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых
действий 1991-1995 годов, которые происходили при выходе страны из состава
Югославии.
"25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии) до сих пор
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