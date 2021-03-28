12:40 28/03/2021 В индонезийской церкви произошел теракт (6)

ГолосUA 2021.03.28 13:06
У католической церкви города Макассар в Индонезии 28 марта прогремел взрыв.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. В результате
атаки получили ранения 14 человек.
Изначально предполагалось, что теракт совершил один смертник, однако позже
полиция установила, что взрыв, предположительно, осуществили два человека,
подъехавших к зданию церкви на мотоцикле.
Террористы хотели попасть непосредственно на территорию собора, но охрана
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