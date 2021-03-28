12:40 28/03/2021 В индонезийской церкви произошел теракт (6)

ГолосUA 2021.03.28 13:06

У католической церкви города Макассар в Индонезии 28 марта прогремел взрыв. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. В результате атаки получили ранения 14 человек. Изначально предполагалось, что теракт совершил один смертник, однако позже полиция установила, что взрыв, предположительно, осуществили два человека, подъехавших к зданию церкви на мотоцикле. Террористы хотели попасть непосредственно на территорию собора, но охрана

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