Выжидает, чтобы найти слабое место: Кулеба рассказал о стратегии Путина на Донбассе (3)

GlavPost.Com 2021.03.28 15:38
28 марта, 2021
Президент РФ хочет решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов
Несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии
для достижения мира на Донбассе, устойчивое решение так и не было
достигнуто, поскольку президент РФ Владимир Путин выбрал стратегию
стороннего наблюдателя.
Об этом говорится в колонке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для
французского издания Le Figaro.
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