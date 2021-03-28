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Фокус: Украина

Выжидает, чтобы найти слабое место: Кулеба рассказал о стратегии Путина на Донбассе (3)

GlavPost.Com 2021.03.28 15:38
28 марта, 2021 Президент РФ хочет решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов Несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира на Донбассе, устойчивое решение так и не было достигнуто, поскольку президент РФ Владимир Путин выбрал стратегию стороннего наблюдателя. Об этом говорится в колонке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для французского издания Le Figaro.
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