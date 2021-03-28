Художественная галерея хочет выкупить у ОП разрисованные во время акции двери (5)

Українська правда 2021.03.28 17:41
Воскресенье, 28 марта 2021, 17:33
Общественная организация "Речовий доказ" предложила Офису президента
выкупить у него двери, разрисованные участниками акции в поддержку Сергея
Стерненко 20 марта.
Источник: обращение организации к ОП, опубликованное адвокатом семей
Небесной сотни Евгенией Закревской в Facebook
Детали: В обращении на имя президента Владимира Зеленского и руководителя
Офиса президента Андрея Ермака говорится, что организация как
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