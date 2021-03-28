Художественная галерея хочет выкупить у ОП разрисованные во время акции двери (5)

Українська правда 2021.03.28 17:41

Воскресенье, 28 марта 2021, 17:33 Общественная организация "Речовий доказ" предложила Офису президента выкупить у него двери, разрисованные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Источник: обращение организации к ОП, опубликованное адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской в Facebook Детали: В обращении на имя президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака говорится, что организация как