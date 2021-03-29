В Херсоне губернатор и мэр поучаствовали в вечеринке с полуголыми девушками (45)

Новый.net 2021.03.29 13:25

В Херсоне губернатор и мэр поучаствовали в вечеринке с полуголыми девушками Фото: most.ks.ua Закрытая вечеринка в Херсоне в разгар карантина Гости и организаторы закрытой вечеринки не соблюдали ни социальной дистанции, ни масочного режима. Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, мэр областного центра Игорь Колыхаев и ряд местных депутатов и чиновников посетили закрытую вечеринку, приуроченную к Международному дню театра.