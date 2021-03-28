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Фокус: Украина

28 марта 2021, 16:40 Bellingcat установила ключевых военных преступников с российским гражданством в донецкой "Изоляции" (2)

Восточный Вариант 2021.03.28 16:45
При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники "Изоляции" с российским гражданством. Об этом в своем фейсбуке написал журналист, бывший узник тюрьмы оккупантов "ДНР" "Изоляция" Станислав Асеев. Итак, знакомьтесь: 1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 No 587195 Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".
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