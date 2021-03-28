"Идиотские средства": Степанов ответил на претензии из-за дорогой одежды (10)

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- Степанов отреагировал на упреки про куртку стоимостью 620 тыс. гривен : DailyUA 05:25
- Степанов отреагировал на упреки про куртку стоимостью 620 тыс. гривен : Українські національні новини 05:03
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- Степанов о куртке за 620 тыс. гривен: Существует в больном воображении политиков : Сегодня.ua 00:02