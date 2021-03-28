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Фокус: Украина

"Идиотские средства": Степанов ответил на претензии из-за дорогой одежды (10)

DsNews 2021.03.28 21:33
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию народного депутата Гео Лероса о том, что стоимость его куртки составляет 620 000 грн воскресенье, 28 марта 2021, 21:05 Об этом Максим Степанов сказал в интервью "Радио Свобода", передает "ДС". "Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому,
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