В Луганской области на территории школы обнаружили схрон с боеприпасами (19)

NewsOboz 2021.03.29 10:23

29.03.2021 05:30 В Луганской области военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами на территории школы. Схрон обнаружили в воскресенье во время проверки оперативной информации на территории одной из школ населенного пункта Приволье, сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua. Среди найденного патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.