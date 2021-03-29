Огонь виден на расстоянии 5 км: в Индонезии рванул нефтеперерабатывающий завод (29)

Главред 2021.03.29 08:06

29 марта 2021, 07:51 Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Пожар на заводе Pertamina вспыхнул 29 марта / Фото Reuters На острове Ява утром 29 марта произошел взрыв и масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina. Как сообщает местная газета Tempo, огонь был виден на расстоянии пяти километров.