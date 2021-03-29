Убийство ветерана АТО в Киевской области: подозреваемых арестовали (19)

Gazeta.ua 2021.03.29 05:05

Место, где нашли тело убитого Александра Мандич. Фото: Киевская городская прокуратура Киевская городская прокуратура сообщила, что подозреваемые в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве уже задержаны. "Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела.