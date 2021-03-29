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"Осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость": врач спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине (23)

RUpor.info 2021.03.29 09:42
Украину в будущем может ожидать несколько локдаунов из-за скачков заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал иммунолог Вадим Аристов в эфире канала "Украина 24". Следующий локдаун Аристов прогнозирует уже в ближайшее время. "С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз.
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