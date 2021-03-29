17:19, Сегодня "Пусть никто не волнуется": Степанов сделал важное уточнение насчет вакцинации (68)

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- Степанов рассказал, какими будут COVID-паспорта : GlavPost.Com 19:38
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- Паспорт вакцинации украинца: в Минздраве рассказали, каким он будет и что будет содержать : Медіаплатформа "НАШ" 19:09
- Стало известно, когда в Украине введут паспорт вакцинации : Bigmir)net Новости 19:09
- сегодня в 17:45 Степанов объяснил, при каких условиях украинцы получат паспорта вакцинации : Трибун Луганска 18:47
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- Степанов рассказал, какими будут COVID-паспорта : Подробности.ua 18:41
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- Степанов рассказал, что вторую дозу вакцины AstraZeneca через 90 дней гарантированно получат все : ProNews 18:24
- "Остались чисто технические вопросы". В Минздраве рассказали, кто и когда получит "ковид-паспорт" в Украине : Страна.ua 18:17
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- В Минздраве рассказали о получении второй дозы AstraZeneca : Аргументы и Факты Украина 18:10
- Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить : РБК-Україна 18:01
- 17:19, Сегодня "Пусть никто не волнуется": Степанов сделал важное уточнение насчет вакцинации : Україна24 17:51
- В Украине произошел спад в темпе вакцинации : World News 17:28
- Степанов рассказал, что вторую дозу вакцины AstraZeneca через 90 дней гарантированно получат все : DailyUA 17:25
- Степанов рассказал, что вторую дозу вакцины AstraZeneca через 90 дней гарантированно получат все : Українські національні новини 17:17
- Степанов назвал сроки прибытия вакцин COVAX : Вести.ua 17:15
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- До 15 апреля ожидаются почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и Pfizer по программе COVAX - Степанов : Українські національні новини 16:48
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- Власть обещает украинцам еще COVID-вакцины: Какие и когда : Новости Ю 16:24
- Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации" : Gazeta.ua 15:36
- Зеленский предлагает создать в Украине свою систему "паспортов вакцинации" : Громадське телебачення 15:36
- Тем политикам, кто критикует вакцинацию в Украине, надо было меньше воровать на медицине - врач : Українські національні новини 15:33
- "Слуга народа" предложил ограничивать свободу тех, кто не хочет вакцинироваться : Realist.online 15:27
- 29.03.2021, 14:55 В ближайшее время ожидаются поставки в Украину вакцин AstraZeneca и Pfizer по программе COVAX : В Час Пик 15:15
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