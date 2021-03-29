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Фокус: Украина

17:19, Сегодня "Пусть никто не волнуется": Степанов сделал важное уточнение насчет вакцинации

17:19, Сегодня "Пусть никто не волнуется": Степанов сделал важное уточнение насчет вакцинации (68)

Україна24 2021.03.29 17:51
Глава Минздрава прокомментировал ситуацию с повторными прививками Павел Заяц Украинцы, которые сделали первую прививку от коронавируса вакциной Covishield, смогут провакцинироваться повторно, несмотря на то, что Индия прекратила их поставки. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. "Если мы говорим о Covishield, мы должны четко знать, осознавать и помнить,
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