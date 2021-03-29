Мутация "белка шипа": В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса (55)

Экономические новости 2021.03.29 08:34

Новости общества, 08:17:27 В городе Брно в Чехии в лаборатории Elisabeth Pharmacon, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию, обнаружили новый штамм COVID-19. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Апостроф. По словам директора лаборатории Омара Шери, исследования новой мутации продолжаются, но уже удалось установить, что это мутация так называемого "белка шипа", который является характерным белком, обнаруженным на