За сутки оккупанты 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе (26)

Еспресо TV 2021.03.29 09:04

29 мартa, 2021 понедельник 08:16 За сутки 28 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня Об этом сообщает пресс-служба ООС. Оккупанты провели 8 обстрелов украинских позиций, 1 дистанционное минирование и 1 обстрел населенного пункта. Неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, по украинским защитникам противник открывал огонь из запрещенных минского