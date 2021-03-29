Какой сегодня погода в Мелитополе будет (22)

РИА Мелитополь 2021.03.29 07:28

Какой сегодня погода в Мелитополе будет 29 марта 2021, 06:45 | Автор: Владимир Андреев Синоптики днем в Мелитополе и в целом в Запорожской области прогнозируют небольшие дожди. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами небольшие дожди, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 м / с, температура воздуха ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем 5-10 ° тепла.