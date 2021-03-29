В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за сутки (26)

CityNews 2021.03.29 10:22

Сегодня, 09:37 28 марта в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета. В Донецкой области возле населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье российские боевики открывали огонь из запрещенных Минскими