В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за сутки (26)

- ВОЕННЫЕ НОВОСТИ: сводные данные ООС - 29 марта 2021 : ІАЦ Національної безпеки України 10:59
- Обстрелы, Covid-19 и КПВВ - что происходит на Донбассе 29 марта : Вести.ua 10:45
- В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за сутки : CityNews 10:22
- На Донбассе снова обстрелы : Авдеевка.сити 10:14
- ООС: Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции : From-UA.com 10:05
- Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ под Мариуполем : Mariupol.tv 09:58
- Сутки в ООС: десять нарушений, без потерь у ВСУ : Kherson.life 09:57
- На Донбассе зафиксировали десять нарушений режима прекращения огня : Вести-UA 09:54
- Сутки на Донбассе: 10 нарушений, потерь нет : Харків Тimes 09:46
- Российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня : Центр журналистских расследований 09:46
- Оккупанты из минометов 120-мм обстреляли село на Донетчине : ОстроВ 09:40
- ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, без потерь : ForUm 09:35
- Сутки в зоне ООС: Оккупанты 10 раз нарушили "тишину" : Газета День 09:27
- Сутки ООС: оккупанты из 120-мм минометов обстреляли и защитников и гражданское население : OstanniPodii.com 09:16
- 08:36 29/03/2021 Сутки в ООС: 10 обстрелов, без потерь : ГолосUA 09:06
- Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе : РБК-Україна 09:01
- Сутки в ООС: Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, без потерь : 112.ua 09:00
- Оккупанты за сутки 10 раз нарушили "тишину" на востоке Украины : Укринформ 08:32
- Сутки в ООС: российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня : 5 Канал 08:31
- ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции : DailyUA 08:25
- 29.03.2021, 07:59 Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб : В Час Пик 08:16
- 29 Березня 2021, 08:02 Сутки в ООС: 8 обстрелов, 1 дистанционное минирование,1 обстрел населенного пункта : Восточный Вариант 08:15
- 29 марта 2021, 08:02 Сутки в ООС: 8 обстрелов, 1 дистанционное минирование,1 обстрел населенного пункта : Восточный Вариант 08:15
- На донбассе снова обострение: 11 нарушений режима прекращения огня : Главное 08:06
- ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции : Українські національні новини 08:02