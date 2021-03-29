Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 8346 новых случаев (32)

Еспресо TV 2021.03.29 09:04

29 мартa, 2021 понедельник 08:23 8346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 марта В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3129 человек; летальных случаев - 178; выздоровели - 2875 человек; осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР -