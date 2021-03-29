В авиакатастрофе на Аляске погиб самый богатый чешский миллиардер (24)

Еспресо TV 2021.03.29 10:34

29 мартa, 2021 понедельник 09:46 Самый богатый миллиардер Чехии Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе недалеко от города Бьютт в штате Аляска Об этом сообщает Reuters . По информации агентства, самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер, погиб при крушении вертолета недалеко от города Бьютт в штате Аляска в возрасте 56 лет. Кроме него в авиакатастрофе погибло еще пять человек. Причины аварии пока не установлены.