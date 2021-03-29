На Аляске потерпел крушение вертолет бывшего владельца "Эльдорадо" (20)

Экономические новости 2021.03.29 11:34

Происшествия, 11:16:53 На Аляске при крушении вертолета погиб 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер. Об этом рассказала пресс-секретарь его инвестиционной группы PPF Итка Ткадлецова, передают Экономические новости. Трагедия произошла недалеко от ледника Кник с лыжными спусками. Пятеро из находившихся на борту людей погибли, один выжил - врачи оценивают его состояние как тяжелое. Тела нашла Национальная гвардия и добровольцы из спасательного отряда.