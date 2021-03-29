В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах (45)

E-News 2021.03.29 15:30

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч. Об этом еще в ноябре 2020 года сообщал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Так, ограничения будут сняты на таких улицах: ул. Шухевича (от Северного моста до ул.