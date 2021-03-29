В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах (45)

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- Водителям и пассажирам метро в Киеве напомнили о важных изменениях с 1 апреля : Realist.online 12:27
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- 2021-03-29 10:34:00 В Киеве на некоторых улицах отменят ограничение скорости в 50 км/ч : Mintrans 12:01
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- 44 мин. назад С 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах столицы : Finance.UA 11:34
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