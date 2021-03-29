10:32 29.03.2021 В Киевском метро с 31 марта заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда (36)

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- В метро Киева заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда : ЗА Київ 15:02
- С апреля в киевском метро не будут принимать зеленые карты: какие альтернативы : Український Бізнес Ресурс 14:15
- Зеленые пластиковые карты для оплаты проезда в столичном метро прекратят свое действие 1 апреля : ASPInews 14:01
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- Киевское метро напомнило о зеленых карточках: с 1 апреля они не будут работать : 24 канал 14:00
- Киевский метрополитен отказывается от зеленых карточек оплаты проезда : UAinfo 13:44
- С 1 апреля в киевском метро не будут принимать зеленые карточки для оплаты проезда : Новое Время 13:16
- Киевское метро напомнило о важных изменениях в оплате проезда : Online.ua 13:15
- 12:52 29/03/2021 В киевском метро перестают действовать зеленые карточки : ГолосUA 13:06
- На этой неделе в метро Киева перестанут принимать зеленые карточки : Nbn.ua 13:01
- В метро Киева заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда : Kiev24 12:56
- 54 минуты назад Отмена зеленых бесконтактных карточек в метро Киева: как теперь оплачивать проезд : thePage 12:45
- В Киеве завершается срок действия бесконтактных карточек в метро : NewsWeek 12:07
- С 31 марта в киевском метро закончится действие "зеленых" карт для оплаты проезда : Еспресо TV 12:04
- В киевском метро напомнили о новых правилах оплаты проезда: что становится неактуальным : UA.news 11:50
- В столичном метро завершается срок действия зеленых карточек : RUpor.info 11:42
- В киевском метро больше не будут действовать бесконтактные карты для оплаты поезда : MIGnews.com.ua 11:38
- Срок действия "зеленых" карт киевского метро заканчивается: как платить за проезд : DsNews 11:33
- В метро Киева заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда : MY.UA 11:31
- Метро в Киеве объявило об изменениях в оплате проезда : Ракурс 11:25
- В Киевском метро заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда : Капитал 11:20
- В киевском метрополитене отказались от зеленых карт - названа причина : Obozrevatel 11:16
- В киевском метро заканчивается срок действия зеленых карточек: что делать : Факты 11:04
- В Киевском метро с 31 марта заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда : ДнепрCity.net 11:03
- В Киеве 31 марта закончится срок действия зеленых карточек метро : КП в Украине 11:01
- С 1 апреля в киевском метро не будут принимать зеленые карточки : Бабель 10:45
- 10:32 29.03.2021 В Киевском метро с 31 марта заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда : Интерфакс-Україна 10:45
- Из киевского метро уберут "зеленых" : Znaj.ua 10:17
- Метро Киева сделало важное заявление для пассажиров : РБК-Україна 10:16
- В метро Киева перестанут принимать зеленые карточки : Lenta.ua 10:08
- На этой неделе в метро Киева перестанут принимать зеленые карточки : Новости Киева 09:54
- 29 марта 2021, понедельник, 09:30 На этой неделе в метро Киева перестанут принимать зеленые карточки : Українські Новини 09:45