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10:32 29.03.2021 В Киевском метро с 31 марта заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда

10:32 29.03.2021 В Киевском метро с 31 марта заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда (36)

Интерфакс-Україна 2021.03.29 10:45
Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах Киевского метро можно до 31 марта 2021 года, сообщает КП "Киевский метрополитен". "Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки", - указывается в сообщении. После 31 марта оплату проезда можно будет осуществить с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных
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