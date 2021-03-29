Минздрав вводит е-больничные: как они будут работать (47)

- В Украине скоро запустят электронный больничный : ТРК Сатурн 16:54
- Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. ВИДЕО : Криминал.TV 16:53
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : Днепровский городской портал 15:39
- В МОЗ анонсируют "революционный" запуск электронных больничных : FM-TV 15:35
- В Украине скоро запустят электронный больничный: как он будет работать : E-News 15:30
- В Украине планируют запустить электронный больничный : Газета День 15:28
- В Украине вскоре появится электронный больничный : Вести-UA 14:54
- 29.03.2021, 14:10 "Упростит жизнь пациентам и врачам": В Минздраве анонсировали введение электронных больничных : В Час Пик 14:45
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : From-UA.com 14:35
- В ближайшее время в Украине запустят электронный больничный: как он буде работать : FinOboz 14:34
- Когда нам ожидать электронные больничные? : Uteka 14:20
- 13:43 / 29.03.2021 В Украине скоро запустят электронный больничный : Багнет 14:01
- Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный : Корабелов.инфо 13:51
- В Украине скоро запустят электронный больничный : Ирта-Fax 13:45
- Сегодня, 13:22 В ближайшее время в Украине запустят электронный больничный: как он буде работать : ReplyUA.net 13:42
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : ПрессОрг24 13:40
- В Украине скоро запустят электронный больничный : Lenta.ua 13:38
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : НикВести 13:10
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : Iнше ТВ 13:06
- В Минздраве рассказали, как будет функционировать электронный больничный : 6264.com.ua Краматорск 13:06
- Март, 29 в 13:02 Кто сможет получать электронные больничные и как будут контролировать их выдачу : ICTV Факти 13:06
- В Минздраве рассказали, как будет функционировать электронный больничный : 06277.com.ua Доброполье 13:02
- Электронные больничные: в Минздраве раскрыли подробности революционной инициативы : UA.news 12:50
- "Это будет революционная история": в МОЗ анонсировали запуск электронных больничных : ОстроВ 12:40
- Минздрав вводит е-больничные: как они будут работать : NewsOne 12:39
- 16 мин. назад В Украине скоро запустят электронный больничный : Finance.UA 12:34
- В Украине уже скоро появится электронный больничный: Как его получить : Depo 12:33
- Минздрав анонсировало революционный запуск электронных больничных : Online.ua 12:15
- Минздрав завершает разработку е-больничных : Вести.ua 12:15
- Минздрав планирует запустить электронный больничный: детали : Аргументы и Факты Украина 12:10
- Украинцы будут получать электронные больничные : Экономические новости 12:04
- Электронные больничные вместо бумажных больничных листов : Матриця свободи 12:04
- Минздрав завершает разработку электронных больничных : Укринформ 11:47
- Минздрав планирует запустить электронный больничный: детали : MY.UA 11:46
- В Украине в ближайшее время могут запустить электронный больничный : РепортерUA 11:42
- В МОЗ анонсируют "революционный" запуск электронных больничных : Українська правда 11:41
- Минздрав заявил, что запустить электронные больничные : MIGnews.com.ua 11:38
- Минздрав планирует запустить электронный больничный в ближайшее время : Еспресо TV 11:34
- В Минздраве рассказали, что завершают разработку е-больничных : DsNews 11:33
- Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный, - замминистра Кучер. ВИДЕО : Цензор.Нет 11:32
- В Минздраве анонсировали электронный больничный: как будет работать : Obozrevatel 11:31
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : DailyUA 11:25
- В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный : Українські національні новини 11:18
- Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный : 7ya-media.com 11:07
- 29 марта, 2021, 10:34 В Украине скоро запустят электронный больничный: Как он будет работать : Західна iнформаційна корпорація 10:47
- Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный, - замминистра Кучер : Цензор.Нет 10:32