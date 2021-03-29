Минздрав вводит е-больничные: как они будут работать (47)

NewsOne 2021.03.29 12:39

29.03.2021 Министерство здравоохранения в ближайшее время запустит в действие электронные больничные. Об этом сообщил замглавы ведомства по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге в понедельник, 29 марта. На первых порах е-больничные будут работать вместе с бумажным вариантом. Для его получения пациент должен находиться в электронной системе здравоохранения, где уже указаны его данные и есть история обращений к врачам.