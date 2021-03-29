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"Мелкая информационная провокация": Ткаченко относительно заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Шевченко" (78)

Еспресо TV 2021.03.29 16:34
29 мартa, 2021 понедельник 16:00 Министр культуры Александр Ткаченко назвал заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Тарасе Шевченко" мелкой провокацией Об этом он написал в своем Telegram . Ткаченко отметил, что филиал Госагентства "Россотрудничество" и его так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру.
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