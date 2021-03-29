В Счастье готовят антитеррористические учения. Местных жителей просят не выходить из дома без документов (52)

Страна.ua 2021.03.29 11:47

11:36, сегодня Местных жителей призвали с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Фото: СБУ Во вторник-среду, 30-31 марта, в районе проведения Операции объединенных сил в городе Счастье Луганской области пройдут антитеррористические учения. Местных жителей просят не выходить из дома без документов, удостоверяющих личность. Об этом в понедельник, 29 марта, информирует пресс-служба штаба ООС.