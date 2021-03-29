Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады (36)

РБК-Україна 2021.03.29 12:16

Львов, Понедельник 29 марта 2021 12:02 Фото: карантин в Львове могут усилить (Petar Milosevi'c) Автор: Андрей Василюк Львовские городские власти 29 марта обсудят вопрос ужесточения карантина. На повестке дня - закрытие детских садов и приостановка общественного транспорта. Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета. "Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос ужесточения карантина.