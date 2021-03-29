Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады (36)

- 16:05, Сегодня Могут закрыть транспорт и школы - у Кличко предупредили об усилении карантина : Україна24 16:51
- Коронавирус в Киеве: рассматривается вопрос остановки транспорта : Вести.ua 16:45
- 16:08 29/03/2021 Во Львове могут остановить движение общественного транспорта - мэр : ГолосUA 16:36
- У Кличко грозятся закрыть детсады и остановить транспорт из-за коронавируса : DsNews 16:33
- 29.03.2021 16:29 В Киеве критическая ситуация с коронавирусом: "Придется закрыть школы, детсады и ограничить работу транспорта" : ДонПресс 16:33
- В Киеве могут закрыть школы, детсады и остановить общественный транспорт : MY.UA 16:31
- Во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады : 112.ua 16:30
- Во Львове могут остановить общественный транспорт : Центр Транспортных Стратегий 16:21
- Карантин в Киеве: в столице могут закрыть школы, садики и остановить транспорт : Новое Время 16:16
- Во Львове могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады : RUpor.info 15:12
- Во Львове могут закрыть детсады и остановить общественный транспорт : Gazeta.ua 14:06
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- Во Львове могут остановить общественный транспорт : Електронні Вісті 14:00
- Закрытие детсадов и приостановка транспорта: Львов готовится ужесточить карантин : MIGnews.com.ua 13:38
- Во Львове собираются ужесточить карантин. Власти могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады : Гордон 13:36
- Во Львове планируют значительно усилить карантин: детали : Прямий канал 13:31
- 29 марта, 2021, 12:52 Ухудшение эпидситуации: Во Львове могут остановить общественный транспорт : Західна iнформаційна корпорація 13:17
- Во Львове могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады : MY.UA 13:16
- 29 марта 2021, понедельник, 12:57 Из-за коронавируса во Львове собираются остановить общественный транспорт : Українські Новини 13:15
- 29.03.2021, 12:58 В Украине готовят варианты полного локдауна. Во Львове собираются остановить общественный транспорт : АСН.in.ua 13:14
- Во Львове могут закрыть детсады и ограничить работу общественного транспорта из-за COVID : Парламент.UA 13:10
- Во Львове могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады : Аргументы и Факты Украина 13:10
- Во Львове могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады - Садовый : Новое Время 13:01
- Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый : Kramatorsk.info 12:52
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- Во Львове могут остановить транспорт и закрыть детсады : Слово і Діло 12:43
- Сегодня, 12:14 Локдаун не помогает: Львов готовится закрыть детские сады и остановить работу транспорта : ReplyUA.net 12:42
- Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады : РБК-Україна 12:16
- Во Львове могут остановить общественный транспорт из-за вспышки коронавируса : RegioNews 12:12
- Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый : Цензор.Нет 12:02
- Во Львове планируют усилить карантин: Садовый рассказал, какие ограничения еще могут ввести : ТСН.ua 12:02
- Во Львове могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады : APnews.com.ua 12:01
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