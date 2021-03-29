В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку (50)

- В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж : UAinfo 16:44
- Оккупанты осудили крымчанку за "госизмену" : Под прицелом 16:36
- Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж в пользу Украины : FM-TV 16:35
- В оккупированном Крыму осудили на 12 лет пенсионерку, которая якобы выведала секретные данные россиян для Украины : ТСН.ua 16:32
- Пенсионерку из Севастополя оккупанты приговорили к 12 годам заключения : QHA Кримські новини 16:26
- 65-летняя жительница Крыма получила 12 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Украины : MZM.zp.ua 16:18
- 29 марта 2021 16:09 Оккупационный "суд" приговорил к 12 годам крымчанку Галину Довгополую : Черноморская телерадиокомпания 16:18
- В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж : Местные вести 16:17
- 29 марта, 2021, 16:00 В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии из-за "шпионажа" в пользу Украины : Західна iнформаційна корпорація 16:17
- В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж : Вибори в Україні та світі 16:16
- 29.03.2021 в 16:12 В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за "шпионаж" в пользу Украины : InfoResist.org 16:15
- Оккупанты приговорили к 12 годам колонии крымскую пенсионерку за мнимый шпионаж : Lenta.ua 16:08
- Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену : Главное 16:06
- В оккупированном Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии. Обвинили в шпионаже в пользу Украины : Громадське телебачення 16:06
- Шпионаж в пользу Украины в Крыму обошелся пенсионерке в 12 лет колонии : From-UA.com 16:05
- В Крыму пенсионерке дали 12 лет колонии за "шпионаж" : Сегодня.ua 16:02
- "Суд" Севастополя приговорил к заключению в колонии обвиняемую в "госизмене" пенсионерку : BlackSeaNews.net 16:02
- Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж в пользу Украины : Новости Херсонщины 15:49
- В Севастополе "суд" приговорил к 12 годам лишения свободы за "госизмену" 66-летнюю пенсионерку : Центр журналистских расследований 15:46
- В Крыму к 12 годам колонии приговорили 66-летнюю жительницу Севастополя, обвиняемую в госизмене : Ґрати 15:45
- Россия приговорила пенсионерку из Крыма к 12 годам колонии за "госизмену" : Новости Донбасса 15:40
- В Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины : ForUm 15:35
- В Крыму пенсионерке дали 12 лет за шпионаж : Вести.ua 15:15
- В Крыму за шпионаж пенсионерку приговорили к 12 годам колонии : РепортерUA 15:12
- Пенсионерку в Крыму осудили за сотрудничество с Минобороны Украины : Аргументы и Факты Украина 15:10
- Оккупационный суд Крыма дал 12 лет тюрьмы пенсионерке якобы шпионившей в пользу Украины : НикВести 15:10
- Крымчанку осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины : NewsMir.info 15:09
- В Крыму пенсионерку обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам колонии : MIGnews.com.ua 15:08
- Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж в пользу Украины : Херсон Онлайн 15:07
- Пенсионерке в Крыму дали 12 лет, за шпионаж в пользу Украины : Матриця свободи 15:04
- Крымчанку осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины : Укринформ 15:02
- В Севастополе суд приговорил пенсионерку, обвиняемую в госизмене, к заключению в колонии : 112.ua 15:00
- 29 марта 2021 14:35 В Крыму пенсионерку признали виновной в работе на украинскую разведку и приговорили к 12 годам колонии : Klymenko time 14:50
- В оккупированном Севастополе пенсионерку осудили на 12 лет тюрьмы за "шпионаж" : Прямий канал 14:46
- Крымский "суд" отправил в колонию на 12 лет пенсионерку за "шпионаж" в пользу Украины : Бабель 14:45
- В Крыму оккупанты приговорили пенсионерку к 12 годам колонии за "шпионаж в пользу Украины" : Гордон 14:36
- В оккупированном Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за "шпионаж в пользу Украины" : Еспресо TV 14:34
- Оккупанты приговорили крымскую пенсионерку к 12 годам тюрьмы за якобы "шпионаж" : Новое Время 14:17
- В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж : MY.UA 14:16
- В Крыму пенсионерку посадили за шпионаж в пользу Украины : Bigmir)net Новости 14:11
- В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку : Главред 14:06
- Севастополь: суд приговорил к заключению в колонии обвиняемую в "госизмене" пенсионерку : Крым.Реалии RFE/RL 13:53
- Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж : Українська правда 13:41
- 13:26 29.03.2021 В Крыму оккупанты осудили пенсионерку на 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины" : Петр и Мазепа 13:40