В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку (50)

Главред 2021.03.29 14:06

29 марта 2021, 14:03 Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну. Приговор может быть обжалован. В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку / УНИАН В оккупированном Россией Крыму Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.