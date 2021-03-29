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Фокус: Украина

В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку

В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку (50)

Главред 2021.03.29 14:06
29 марта 2021, 14:03 Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну. Приговор может быть обжалован. В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку / УНИАН В оккупированном Россией Крыму Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.
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