В Харькове умер 11-летний мальчик, у которого был коронавирус (37)

MY.UA 2021.03.29 15:16

29 марта, 12:09 В Харькове в больнице умер 11-летний ребенок, у которого был коронавирус и герпесвирусная инфекция. Это первый случай смерти ребенка в области. О смерти юного пациента сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова главного санитарного врача области Любовь Махоты. "Были диагностированы COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - отметила она. Мальчик был из села Ватутино Нововодолажской общины.