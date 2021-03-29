29.03.2021, 16:31 На Днепропетровщине сошли с рельсов 6 вагонов поезда "Интерсити+" сообщением Киев-Запорожье (84)

В Час Пик 2021.03.29 16:45

Марина Началова Возле Славгорода Днепропетровской области сошли с рельсов 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+", который следовал по маршруту "Киев-Запорожье". В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Час Пик. Сообщается, что по оперативной информации, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции - Запорожья.