29.03.2021, 16:31 На Днепропетровщине сошли с рельсов 6 вагонов поезда "Интерсити+" сообщением Киев-Запорожье (84)

- 29 Марта, 2021 Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами : Маю право 16:58
- В Днепропетровской области сошёл с рельс поезд "Интерсити" Киев-Запорожье (ФОТО) : ВместеZP.org 16:57
- В поезде находились 88 человек: новые подробности аварии "Интерсити" на Днепропетровщине : Новости Киева 16:54
- Под Запорожьем слетел с рельсов скоростной поезд "Интерсити+" (видео) : Новости Киева 16:54
- На Днепропетровщине сошел с рельсов поезд : Кстати+ 16:53
- Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами : Kramatorsk.info 16:52
- 16:45, Сегодня Возле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд: подробности : Україна24 16:51
- Видео: поезд "Интерсити" Киев-Запорожье сошел с рельс : UA.news 16:50
- Поезд Киев-Запорожье сошел с рельсов (видео) : КиевВласть.com.ua 16:49
- Поезд "Интерсити", который следовал из Киева, сошел с рельс : Karachun.com.ua 16:47
- Под Запорожьем поезд "Интерсити" сошел с рельс с десятками пассажиров внутри : Znaj.ua 16:47
- Скоростной поезд Киев-Запорожье частично сошел с рельсов : Job-Sbu.org 16:47
- Сошли 6 вагонов: появились подробности ЧП с поездом "Киев-Запорожье" : Vgorode.ua 16:46
- Сошли 6 вагонов: появились подробности ЧП с поездом "Киев-Запорожье" : Vgorode.ua 16:46
- Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами : MY.UA 16:46
- ЧП на железной дороге: Интерсити "Киев-Запорожье" сошел с рельсов (видео) : Vgorode.ua 16:46
- 29.03.2021, 16:31 На Днепропетровщине сошли с рельсов 6 вагонов поезда "Интерсити+" сообщением Киев-Запорожье : В Час Пик 16:45
- Под Запорожьем сошел с рельсов "Интерсити" - пассажиры не пострадали : Вести.ua 16:45
- Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами (видео) : FaceNews 16:45
- 29.03.2021 :: 15:57 В результате инцидента с поездом Киев - Запорожье никто не пострадал - УЗ ╘ : Транспортный бизнес 16:44
- С поездом Интерсити произошло серьезное ЧП (видео) : Телеграф.com.ua 16:43
- Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" : Слово і Діло 16:43
- Поезд Киев - Запорожье сошел с рельсов: в УЗ расследуют причину инцидента : ПрессОрг24 16:41
- ЧП с поездом Интерсити: вагоны с пассажирами сошли с рельс, первые кадры : Politeka 16:41
- Скоростной поезд "Киев - Запорожье" сошел с рельсов - видео : Парламент.UA 16:40
- Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья, пострадавших нет : Новости Донбасса 16:40
- Пассажиры шли пешком: около Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити" (видео) : NewsOne 16:39
- Под Запорожьем сошел с рельсов пассажирский поезд : Bigmir)net Новости 16:39
- Под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити : MIGnews.com.ua 16:38
- Интерсити Киев - Запорожье сошел с рельсов - видео : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- На границе Днепропетровской и Запорожской областей сошел с рельсов поезд "Интерсити" : Днепровский городской портал 16:38
- ЧП на железной дороге: интерсити "Киев-Запорожье" сошел с рельсов (видео) : SkyNewsZP 16:37
- Под Запорожьем сошел с рельсов пассажирский поезд (ВИДЕО) : SkyNewsZP 16:37
- Сошли 6 вагонов: появились подробности ЧП с поездом "Киев-Запорожье" : SkyNewsZP 16:37
- "Интерсити" сошел с рельс, не доехав до Запорожья : SkyNewsZP 16:37
- Поезд "Киев-Запорожье" сошел с рельсов в Днепропетровской области - видео : SkyNewsZP 16:37
- Под Запорожьем с рельсов сошел поезд "Интерсити" : Фраза.ua 16:36
- Сошли с рельсов 6 вагонов поезда Киев - Запорожье : ForUm 16:35
- Поезд "Интерсити" Киев-Запорожье сошел с рельс: все подробности, фото и видео : DsNews 16:34
- Поезд Интерсити "Киев - Запорожье" сошел с рельсов (ВИДЕО) : Экономические новости 16:34
- Поезд Киев - Запорожье сошел с рельсов: в УЗ расследуют причину инцидента : Українські національні новини 16:33
- Запорожья сошел с рельсов Интерсити, пострадавших нет : Укринформ 16:32
- Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО : Цензор.Нет 16:32
- Под Запорожьем частично сошел с рельсов поезд Интерсити - видео : Новое Время 16:32
- В Днепропетровской области сошел с рельсов поезд Киев-Запорожье (видео) : ТСН.ua 16:32