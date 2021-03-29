29 марта 2021, понедельник, 16:54 "Укрзализныця" начала расследовать сход с рельсов "Интерсити" под Запорожьем (51)

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- Под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити: подробности : Аргументы и Факты Украина 19:10
- В Запорожье сошел с рельсов поезд "Интерсити" : Маяк.org.ua 19:07
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- Названа предварительная причина схода поезда "Интерсити" с рельсов возле Запорожья : Karachun.com.ua 17:47
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- Возле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд "Интерсити+" : Шиповник.ua 17:36
- Скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 17:25
- Возле Запорожья сошел с рельсов "Интерсити+": видео : Прямий канал 17:16
- 29 марта 2021, понедельник, 16:54 "Укрзализныця" начала расследовать сход с рельсов "Интерсити" под Запорожьем : Українські Новини 17:15
- Под Запорожье с рельсов сошел поезд Интерсити: подробности : Аргументы и Факты Украина 17:10
- Многие опаздывают в аэропорт: что происходит на месте крушения "Интерсити" (ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 17:10
- Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" (ВИДЕО) : Пассажирский Транспорт 17:10
- Сошел с рельсов поезд с пассажирами возле Запорожья : Lenta.ua 17:08
- Под Днепром сошел с рельс "Интерсити": что произошло (видео) : Сегодня.ua 17:02
- 16:54 / 29.03.2021 Сошел с рельсов пассажирский поезд с людьми (видео) : Багнет 17:01
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- Возле Запорожья сошел с рельсов скоростной поезд : Версии.com 16:54
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- Возле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд "Интерсити+" : Бабель 16:45
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- Под Запорожьем сошел с рельсов "Интерсити" с людьми. Видео : MY.UA 16:31
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