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29 марта 2021, понедельник, 16:54 "Укрзализныця" начала расследовать сход с рельсов "Интерсити" под Запорожьем

29 марта 2021, понедельник, 16:54 "Укрзализныця" начала расследовать сход с рельсов "Интерсити" под Запорожьем (51)

Українські Новини 2021.03.29 17:15
Ольга Фандорина Сошедший с рельсов поезд. Скриншот its_zp Акционерное общество "Укрзализныця" создало комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда No732 "Киев - Запорожье". Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини. Согласно сообщению, в результате инцидента никто не пострадал. По оперативной информации, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах
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